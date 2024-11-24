İsrail Güney Lübnan'da Askeri Üs Kurdu

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BEYRUT, 24 Kasım (Xinhua) -- İsrail ordusu cumartesi günü Lübnan'ın güneyindeki sınır kasabası Kalaa'nın batısında bir askeri üs kurdu.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya konuşan Lübnanlı askeri kaynaklar, birkaç Merkava tankı tarafından korunan bir İsrail buldozerinin, güneydoğudaki Merciyun kasabasını güneydeki Nebatiye kentine bağlayan yolun kenarındaki bir tepede sığınak ve bariyerler inşa ettiğini söyledi.

Kaynaklar, "Daha sonra, Lübnan ile İsrail'i ayıran sınır hattına yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki bu tepeye bir İsrail piyade birliği ve beş tank konuşlandırıldı" dedi.

İsrail ordusu Hizbullah'la gerilimin tırmandığı bir ortamda eylül ayından bu yana Lübnan'a yoğun hava saldırıları düzenliyor. Ekim ayı başında İsrail, kuzey sınırından Lübnan'a doğru bir kara operasyonu da başlatmıştı.