İsrail Güvenlik Kabinesinin İran'ın füze saldırısına verilecek karşılığı görüşmek için bu akşam toplanacağı bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlerde, Güvenlik Kabinesinin yerel saatle 20: 30'da toplanacağı belirtildi.
Görüşmede, İsrail'in İran'ın füze saldırısına verilecek karşılığın ele alacağı ifade edildi.
Haberde ayrıca bakanlardan İsrail'in İran'a vereceği karşılığı "onaylamalarının" isteneceği aktarıldı.
İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısı düzenlemişti. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail Güvenlik Kabinesi Toplanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?