İsrail, Han Yunus'a yönelik saldırılarını sürdürüyor - Son Dakika
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İsrail, Han Yunus'a yönelik saldırılarını sürdürüyor

İsrail, Han Yunus\'a yönelik saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusu, zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nin en büyük ikinci kenti Han Yunus'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail güçleri, Han Yunus'un batısında bulunan Hamad Mahallesini kuşatma altında tutuyor, çevre bölgeleri de havadan ve karadan vuruyor. Filistinli direniş grupları ile çatışmaya giren İsrail askerleri, onlarca Filistinliyi alıkoyup sorgulayıp darp ediyor. Han Yunus'ta son 24 saatte 4 konut bombalandı ve bir aile evi enkaz altından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. İsrail ordusu, Hamad Mahallesine sızma çalışmalarını sürdürüyor ve Hamas'a ait alt yapıyı çökerttiğini iddia ediyor. Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda binlerce Filistinli öldü, sivil altyapı da tahrip ediliyor.

05.03.2024 19:21  Güncelleme: 19:24
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İsrail ordusu, zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'nin en büyük ikinci kenti Han Yunus'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan Hamad Mahallesini kuşatma altında tutan İsrail güçleri, bölgeye giriş-çıkışı engelliyor ve çevre bölgeleri de havadan ve karadan vuruyor.

İsrail güvenlik güçleri, Filistinli direniş grupları ile çatışmaya girdiği Hamad Mahallesinde onlarca Filistinliyi alıkoydu.

Alıkoydukları Filistinlileri açık alanda sorgulayıp darp eden İsrail askerleri, daha sonra bazı Filistinlileri araçlara bindirip bilinmeyen bir yere götürdü.

Öte yandan İsrail ordusu, Han Yunus'taki Arayişiye bölgelerini topçu atışlarıyla vurdu, sivilleri hedef aldı.

Han Yunus'ta son 24 saatte 4 konut bombalandı

İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusundaki Fahari beldesinde El-Amur ailesine ait evi bombaladı, evin enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Bu saldırıyla birlikte son 24 saat içinde Fahari beldesinde bombalanan konut sayısı 4 oldu.

Ayrıca İsrail ordusuna ait askeri araçlar, Han Yunus'un kuzeydoğu bölgelerindeki evleri ve evlerine ulaşmaya çalışan Filistinlileri hedef almaya devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise askerlerin, Hamad Mahallesine sızma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, 98'nci tümenin Hamad Mahallesindeki kuşatmaya devam ettiği, Hamas'a ait alt yapıyı çökerttiği ve çok sayıda silah bulduğu öne sürüldü.

İsrail ordusu daha önce "Hamas'a ait hedeflere" yönelik onlarca bombardıman düzenlediği Han Yunus kentine 3 Mart'ta "sürpriz" bir kara saldırısı başlattığını açıklamıştı.

Ordu, dünkü açıklamasında da Han Yunus'un batı bölgelerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını, Hamad Mahallesini kuşatma altında aldığını ve baskınlar düzenlediğini duyurmuştu.

Görgü tanıkları ise bölge sakinlerinin evlerinde mahsur kaldığını aktarmıştı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 631 Filistinli öldürüldü, 72 bin 43 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 422 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Han Yunus'a yönelik saldırılarını sürdürüyor - Son Dakika

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