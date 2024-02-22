İsrail ordusu Han Yunus\'ta bir yerleşim yerini bombaladı

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde onlarca evi kapsayan bir yerleşim yerini bombaladığı bildirildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Han Yunus'un güneybatısında sivillerin evlerini patlatması sonucu Refah kentinden patlama seslerinin duyulduğunu söyledi.

Tanıklar, İsrail ordusunun Han Yunus'ta sakinlerinin tahliye edildiği onlarca sivil binayı havaya uçurduğunu ve büyük bir yıkıma neden olduğunu, patlamalar nedeniyle Han Yunus'tan siyah renkli dumanların yükseldiğini aktardı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamada, Han Yunus'ta bir evde konuşlanmış İsrail özel kuvvetlerinin anti-personel TBG roketiyle hedef alındığı duyuruldu.

Açıklamada, Han Yunus'un batısındaki el-Emel Mahallesinin kuzeyinde İsrail askerleri ile Kassam direnişçileri arasında çatışmaların yaşandığı, İsrail güçlerinden ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze kenti ve Han Yunus'a saldırılar düzenlendiği, son 24 saatte "düşman altyapısının tahrip edildiği, 20 silahlı kişinin öldürüldüğü" iddia edildi.

Gazze kentinin Zeytun Mahallesinde "İsrail güçlerine saldırı düzenlendiği öne sürülen 10'dan fazla hedefe hava saldırıları yapıldığı" belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Han Yunus'ta karadan işgalini sürdürdüğü, kentin batısında 15 silahlı kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 410 Filistinli öldürüldü, 69 bin 465 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.