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İsrail ordusu Han Yunus'ta işgal kapsamını genişletti - Son Dakika
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İsrail ordusu Han Yunus'ta işgal kapsamını genişletti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde işgalinin kapsamını genişlettiğini açıkladı. İsrail güçleri, Han Yunus'ta düşman altyapısını imha etmek için saldırı başlattı. İsrail subayı öldürüldü. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı günden bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 502'ye yükseldi. İsrail güçleri, Han Yunus'taki bazı bölgeleri tehlikeli savaş bölgesi ilan etti ve boşaltılmasını istedi.

İsrail ordusu Han Yunus\'ta işgal kapsamını genişletti
29.12.2023 - 12:48,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde işgalinin kapsamını genişlettiğini açıkladı.

İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, ordunun Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki işgalinin kapsamının genişletildiği belirtildi.

İsrail güçlerinin dün akşam Han Yunus kentinde "düşman altyapısını imha etmek için saldırı başlattığı" ifade edilen açıklamada, Filistinli silahlı gruplara karşı savaş uçakları, insansız hava araçları ve tankların kullanıldığı aktarıldı.

İsrail ordu radyosu da Paraşütçü Tugayının katılmasının ardından Han Yunus'ta "7 tugayın faaliyet gösterdiğini" duyurdu.

Bir İsrail subayı öldürüldü

Bu arada, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir subayının öldürüldüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Yüzbaşı Harel Sharvit'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü, kuzeydeki çeşitli çatışmalarda da bir subay ile bir askerin ağır yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 168'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502'ye yükseldi.

İsrail broşürler atarak Han Yunus'un bazı bölgelerini "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmişti

İsrail güçleri, birkaç gün önce broşürler atarak Han Yunus'taki Gazze Şeridi'nin en büyük ikinci hastanesi Nasır Tıp Kompleksi'nin bitişiğindeki "Blok 112" bölgesi ile kentin merkezindeki Kıyzan Ebu Raşvan Mahallesi'nde yer alan "Blok 64" bölgesinin acil şekilde boşaltılmasını istemişti.

Broşürlerde, İsrail güçlerinin Han Yunus'taki söz konusu bölgeleri "tehlikeli savaş bölgesi" ilan ettiği belirtilmiş ve Filistinlilere, Refah kentindeki Tel es-Sultan, Ez-Zuhur ve Eş-Şabura mahallelerine gitmeleri istenmişti.

Kaynak: AA
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