İsrail Hapishanesindeki İşkence Skandalı - Son Dakika
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İsrail Hapishanesindeki İşkence Skandalı

Filistinli Muhammed Ebu Tavile, bir yıl süren işkence sonunda ağır yaralandı ve bir gözünü kaybetti.

26.02.2025 00:16
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İsrail'in bir yıl boyunca alıkoyduğu Filistinli Muhammed Ebu Tavile, hapishanede gördüğü işkenceler sonucu bir gözünü kaybetti ve vücudunda ciddi kimyasal yanıklar oluştu.

Gazze'li gazeteciler Visam Nassar ile Velid Huran tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, yaklaşık bir hafta önce serbest bırakılan Filistinli esir Ebu Tavile'nin İsrail hapishanesinde bir yıl boyunca maruz kaldığı işkence gün yüzüne çıktı.

Ebu Tavile, en az 36 Filistinlinin ölümünün belgelendiği İsrail'in güneyindeki Sde Teiman hapishanesinde en sert işkence türlerine maruz kalan yüzlerce Filistinliden biri.

Mühendis olan Ebu Tavile'nin cildindeki işkence izleri, alıkonulan Filistinlinin üzerinde tahrip edici kimyasalların kullanıldığını gözler önüne seriyor.

İsrail'in saldırıları sırasında Gazze Şeridi'nde alıkonulan Ebu Tavile, fiziksel ve psikolojik işkencelerin de yer aldığı acımasız sorgulamalara maruz bırakıldı.

İşkence yöntemleri arasında elektrik şoku, tazyikli soğuk su, şiddetli darp ve aşındırıcı kimyasalların kullanıldığı tespit edildi. Ebu Tavile, bu işkenceler sonucunda bir gözünü kaybetti ve cildinde ciddi yanıklar oluştu.

Elleri kelepçeli ve çıplak halde serbest bırakılan Ebu Tavile bu şekilde uzun bir mesafeyi yürümek zorunda bırakıldı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na vardığında sağlık durumu son derece kritik olarak rapor edildi.

Kaldırıldığı hastanede müdahaleyi yapan doktorlar, Ebu Tavile'nin gördüğü işkencelerin bıraktığı fiziksel ve psikolojik etkilerle başa çıkabilmesi için yoğun tıbbi ve psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

İsrail saldırıları sonucu sağlık hizmetleri ve tıbbi imkanların sıfıra yaklaştığı Gazze Şeridi'nde tedavi olma imkanı olmayan Ebu Tavile'nin yurtdışında çıkarılması için uluslararası kurum ve kuruluşlarla çağrılar yapılıyor.

Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkenceyle gündeme geliyor

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonulan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.

Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinlilerin burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz bırakıldığı kaydedilmişti.

Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Hapishanesindeki İşkence Skandalı - Son Dakika

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