İsrail Hapishanesindeki Ölüm Sayısı 74'e Yükseldi

İşkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi ihlallerin yaşandığı İsrail hapishanelerinde bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana cezaevlerinde yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 74'e yükseldiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, işkence, tıbbi ihmal ve aç bırakma gibi suçların işlendiği İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinliye ilişkin bilgi verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinden olan ve İsrail hapishanesinde tutulan 53 yaşındaki Semir Muhammed Yusuf er-Rufai'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bugün ilk kez hakim karşısına çıkması beklenen evli ve 5 çocuk babası Rufai'nin 10 Temmuz'da gözaltına alındığı, ailesinin teslim ettiği raporlara göre kalp rahatsızlığının bulunduğu ve tıbbi takibe ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Rufai'nin hayatını kaybetmesiyle İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden ve kimlikleri bilinen Filistinlilerin sayısının 74'e yükseldiği kaydedildi.

Filistinli tutuklu Rufai'nin ölümünden tamamen İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası insan hakları kurumlarına İsrail liderlerinin Filistinlilere karşı işlemeye devam ettikleri suçlardan sorumlu tutulması için etkili kararlar alınması çağrısı yinelendi.

İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana hayatını kaybeden ve kimliği bilinen Filistinlilerin sayısının da 311'e çıktığı aktarıldı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin, işkence, aç bırakma, tıbbi ihmal, bulaşıcı hastalıklar ve cinsel saldırılara maruz kaldığı belirtiliyor.