İsrail Hapishanesindeki Ölüm Sayısı 74'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Hapishanesindeki Ölüm Sayısı 74'e Yükseldi

17.07.2025 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail hapishanelerinde tıbbi ihmal ve işkence sonucu bir Filistinli daha hayatını kaybetti.

İşkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal gibi ihlallerin yaşandığı İsrail hapishanelerinde bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana cezaevlerinde yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 74'e yükseldiği bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, işkence, tıbbi ihmal ve aç bırakma gibi suçların işlendiği İsrail hapishanesinde hayatını kaybeden Filistinliye ilişkin bilgi verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinden olan ve İsrail hapishanesinde tutulan 53 yaşındaki Semir Muhammed Yusuf er-Rufai'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bugün ilk kez hakim karşısına çıkması beklenen evli ve 5 çocuk babası Rufai'nin 10 Temmuz'da gözaltına alındığı, ailesinin teslim ettiği raporlara göre kalp rahatsızlığının bulunduğu ve tıbbi takibe ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Rufai'nin hayatını kaybetmesiyle İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden ve kimlikleri bilinen Filistinlilerin sayısının 74'e yükseldiği kaydedildi.

Filistinli tutuklu Rufai'nin ölümünden tamamen İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası insan hakları kurumlarına İsrail liderlerinin Filistinlilere karşı işlemeye devam ettikleri suçlardan sorumlu tutulması için etkili kararlar alınması çağrısı yinelendi.

İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana hayatını kaybeden ve kimliği bilinen Filistinlilerin sayısının da 311'e çıktığı aktarıldı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin, işkence, aç bırakma, tıbbi ihmal, bulaşıcı hastalıklar ve cinsel saldırılara maruz kaldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Hapishanesindeki Ölüm Sayısı 74'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç’un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı Cemil Koç'un eski sevgilisi de şüpheli şekilde ölmüş
İsrail’in Şam saldırısına Türkiye’den ilk tepki İsrail'in Şam saldırısına Türkiye'den ilk tepki
Michael Jordan’ın Yunanistan’da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı Michael Jordan'ın Yunanistan'da bıraktığı bahşişe çalışanlar bile inanamadı
İsrail’in, Şam’daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar İsrail'in, Şam'daki Genelkurmay Başkanlığı binasını vurduğu anlar
Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş Ayşe Tokyaz cinayetinde bomba detay! Katil zanlısının kardeşi, polislikten ihraç edilmiş
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlar, ne dediklerinin farkındalar mı Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile savaşmamızı istiyorlar, ne dediklerinin farkındalar mı?
Boşanma sürecindeki Güzide Duran, Fikret Orman’la Bodrum’da yakalandı Boşanma sürecindeki Güzide Duran, Fikret Orman'la Bodrum'da yakalandı
Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu transferinin olmama sebebi Osimhen Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferinin olmama sebebi Osimhen
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı Fenerbahçeliler çok kızacak Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi

13:12
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır İşte istenen ceza
Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır! İşte istenen ceza
11:51
Başkan fenomenliğe odaklandı, Güngören yeşilsiz kaldı
Başkan fenomenliğe odaklandı, Güngören yeşilsiz kaldı
18:22
Netanyahu’nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
Netanyahu'nun çağrısına rağmen yüzlerce Dürzi Suriye sınırını geçmeye başladı
18:15
Eski Fenerbahçeli Crespo’dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı
Eski Fenerbahçeli Crespo'dan çok çarpıcı Galatasaray itirafı
18:11
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı
Suriye hükümeti ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı
18:03
Fenerbahçe’de Erol Bilecik’in yerine göreve getirilen isim belli oldu
Fenerbahçe'de Erol Bilecik'in yerine göreve getirilen isim belli oldu
17:55
Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10’da
Aktif sporu bıraktı, dünya sıralamasında hala ilk 10'da
17:52
Özel plajda ’karpuz’ kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
Özel plajda 'karpuz' kavgası: Kadın doktora çocuklarının yanında şiddet
17:42
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'deki çatışmaların sona ermesini istiyoruz
17:19
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam’da kalıp Suriye’nin her karış toprağını savunacağım
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Şam'da kalıp Suriye'nin her karış toprağını savunacağım
17:18
Paraya para demeyecekler 3 oyuncudan 177 milyon euro kazandılar
Paraya para demeyecekler! 3 oyuncudan 177 milyon euro kazandılar
17:13
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi
AA Şam muhabiri anons çektiği sırada Genelkurmay Başkanlığı binasında yeni patlamalar meydana geldi
17:01
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı Fenerbahçeliler çok kızacak
Samet Akaydin hangi takımı tuttuğunu açıkladı! Fenerbahçeliler çok kızacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 13:46:32. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Hapishanesindeki Ölüm Sayısı 74'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.