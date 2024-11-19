İsrail Hastaneyi Yeniden Vurdu - Son Dakika
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İsrail Hastaneyi Yeniden Vurdu

İsrail ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ni hedef alarak sağlık hizmetlerini zorlaştırdı.

19.11.2024 14:50
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da yer alan Kemal Advan Hastanesi'ni bir kez daha hedef aldı.

Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki hastanenin üçüncü katı İsrail güçlerince yeniden vuruldu.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, saldırıdan hemen önce yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun hedefindeki hastanede hasta, yaralı ve sağlık görevlilerinin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekti.

Ebu Safiyye, "Sağlık malzemelerinin eksikliği ve İsrail'in hastane personelinden 45 kişiyi alıkoyması nedeniyle her gün çok sayıda hastayı kaybediyoruz." dedi.

Gazze'deki sağlık sisteminin çok ağır şartlar altında hizmet vermeye çalıştığını söyleyen Ebu Safiyye, sağlık malzemelerinde yaşanan eksikliğin yanı sıra İsrail'in cerrah ekibinin hastaneye girişine de izin vermediğini vurguladı.

Doktorların yoğun bakımda bir yaralıyı kurtarmaya çalıştığı sırada hastane bombalandı

Ebu Safiyye, İsrail'in dün de doktorların yoğun bakım odasında yaralı bir kişiyi kurtarmaya çalıştığı sırada hastaneyi bombaladığını dile getirdi.

"Hastanede çalışan bir doktor, İsrail ordusunun hastane yakınındaki evini bombalaması sonucu ailesinden çoğu kadın ve çocuk 17 kişiyi kaybetti." diyen Ebu Safiyye, bir başka doktorun da kendisi acil serviste çalışırken ailesinden 19 kişinin İsrail saldırısında öldüğünü aktardı.

Ebu Safiyye ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşanan yiyecek ve su kıtlığı nedeniyle hastaneye, çok sayıda yetersiz beslenme vakasının gelmeye başladığını ve hastaların çocuğunun kadın ve çocuk olduğunu kaydetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sürdürdüğü yoğun saldırılar kapsamında hastanenin aynı katını daha önce de defalarca hedef almıştı.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Hastaneyi Yeniden Vurdu - Son Dakika

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