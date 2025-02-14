İsrail Hava Saldırıları Ateşkesi İhlal Etti

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KUDÜS, 14 Şubat (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları, iki ülke arasındaki ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusu, perşembe gecesi gerçekleştirilen saldırılarda Hizbullah mevzilerinin hedef alındığını öne sürdü.

Lübnan merkezli LBCI televizyonu, İsrail savaş uçaklarının Litani Nehri yakınındaki Yahmur eş-Şakif ve Zütr eş-Şarkiye kasabaları ile Deyr Siryan, Zebkin ve Yatir belediyeleri gibi bazı noktaları hedef aldığını bildirdi.

Olayda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada saldırıların, "İsrail'in sivil cephesine doğrudan tehdit oluşturan silah ve füze rampalarının bulunduğu Hizbullah'a ait askeri mevzileri" hedef aldığı belirtildi.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusuna saldırılar düzenlemeye devam ediyor.