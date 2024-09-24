İsrail Hava Saldırısında Emekli Asker Ailesi Öldü

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir eve düzenlediği saldırıda emekli asker ve ailesi öldü.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının, ülkenin güneydeki Sur kentine bağlı El-Huş bölgesinde bir evi bombaladığı belirtildi.

Bombalanan evin Lübnan ordusundan emekli bir askere ait olduğu, İsrail'in hava saldırısı sonucu söz konusu emekli asker ile eşi ve 3 kızının da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Saldırılar nedeniyle ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.