İsrail Heyeti Katar'dan Ayrılıyor

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Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası görüşmeleri için Katar'da bulunan İsrail heyetinin "iç müzakerelerde" bulunmak üzere bu gece ülkelerine döneceği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, esir takası için müzakereler yürüten İsrail heyetinin bu gece Doha'dan ayrılacağı belirtildi.

Açıklamada, "iç müzakereler" için İsrail'e geleceği bildirilen heyetin, Katar'da müzakereler açısından "önemli bir hafta" geçirdiği vurgulandı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için Katar ile Mısır'ın arabuluculuğunda müzakereler yürütülüyor.

İsrail Meclisine (Knesset) hitap eden Başbakan Binyamin Netanyahu, dün Hamas ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yürütülen dolaylı müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde 101 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.