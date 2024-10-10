İsrail, Hizbullah'a Darbe Vurdu

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- İsrail ordusu: "Güney Lübnan'da 2, Suriye'de 1 Hizbullah mensubu öldürüldü"

TEL AVİV - İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra bölgesinde Hizbullah'ın Golan Tepeleri sorumlusu Adham Jahout'un, Güney Lübnan'da ise 2 Hizbullah komutanının öldürüldüğünü belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetlerinden gece saatlerinde yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Suriye'nin Kuneytra bölgesini hedef aldığı, saldırıda Hizbullah'ın Golan Tepeleri sorumlusu Adham Jahout'ın öldürüldüğü ifade edildi. Açıklamada, "Jahout'ın görevi, Suriye rejim kaynaklarından gelen bilgileri Golan Tepeleri'nde İsrail'e yönelik operasyonları kolaylaştırmak için Hizbullah'a aktarmaktı" ifadeleri kullanıldı.

Güney Lübnan'da 2 Hizbullah komutanı öldürüldü

IDF'den sabah saatlerinde yapılan açıklamada ise Hizbullah'ın Günay Lübnan'da Hula Cephesi komutanı Ahmed Mustafa el- Hac Ali'nin, Meiss El Jabal bölgesindeki tanksavar birliğinin komutanı Muhammed Ali Hamdan'ın öldürüldüğü aktarıldı. El-Hac Ali'nin İsrail'in Kiryat Shmona bölgesine yönelik yüzlerce füze ve tanksavar füze saldırısından, Muhammed Ali Hamdan'ın ise İsrail'in kuzeyindeki yerleşim yerlerine geniş çaplı tanksavar füze saldırılarından sorumlu olduğu öne sürüldü.