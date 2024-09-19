İsrail, Hizbullah'a Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Hizbullah'a Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu, Hizbullah'a ait 30 füze platformu ve 150 rampayı hedef aldı. Çatışmalar sürüyor.

19.09.2024 22:17
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İsrail ordusu, Hizbullah'ın ateşlenmeye hazır 30 füze platformuyla 150 füze rampasını hedef aldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, söz konusu saldırı İsrail istihbaratıyla işbirliği içinde gerçekleştirildi.

Açıklamada, Hizbullah'a ait İsrail topraklarına doğru ateşlenmeye hazır 30 füze platformu ve 150 füze rampasının hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusunun ayrıca, Hizbullah'ın altyapısını ve Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde bulunan silah depolarını vurduğu, topçu birliklerinin de Nakura bölgesine saldırı düzenlediği aktarıldı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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