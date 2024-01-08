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İsrail, Hizbullah hedeflerini vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bazı hedefleri vurduğunu duyurdu. Hedefler arasında tanksavar füze fırlatma işlemi gerçekleştirilen bölge de bulunuyor. İsrail'in saldırıları sonucunda 28 Lübnanlı sivil ve 153 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

İsrail, Hizbullah hedeflerini vurdu
08.01.2024 - 12:27,
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait bazı hedefleri vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın Mervahin bölgesindeki Hizbullah hedeflerinin vurulduğu, İsrail topraklarına ateş açmak için kullanılan bir düzeneğin ve İsrail'e yönelik tanksavar füze fırlatma işleminin gerçekleştirildiği bölgenin de hedef alındığı ifade edildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in gece saatlerinde Meys el-Cebel beldesinin kuzeydoğusundaki Kerkezan bölgesini fosfor bombalarıyla vurduğu belirtildi.

İsrail güçlerinin Hula beldesinin çevre bölgelerine de saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Haberde ayrıca İsrail'in, Ayta eş-Şaab beldesi yakınlarını "havadan-karaya" füzeyle ve Kefrkella ile Odeysa beldeleri arasındaki bölgeleri de fosfor bombasıyla vurduğu ifade edildi.

İsrail, bir aracı İHA ile vurdu

Öte yandan Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail, insansız hava aracı (İHA) ile Hirbet es-Slim beldesinde bir aracı hedef aldı. Saldırıya ilişkin görüntülerde aracın tamamen yandığı görüldü.

Araç içerisinde siviller mi yoksa Hizbullah mensupları mı olduğuna dair ise bir bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 153 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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