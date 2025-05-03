İsrail İHA Engelledi

İsrail ordusu, doğu yönünden gelen bir insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Ordudan yapılan açıklamada, doğu yönünden geldiği tespit edilen bir İHA'nın hava kuvvetlerince durdurulduğu ve sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Açıklamada söz konusu İHA'nın nereden geldiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Yedioth Ahronot gazetesi ise İHA'nın Yemen'den fırlatıldığı bilgisini paylaştı.

İsrail ordusu 2 Mayıs'ta da doğu yönünden gelen bir İHA'nın engellendiğini duyurmuştu. Bu, son 24 saat içinde doğu yönünden gelen ve engellendiği duyurulan 2'nci İHA oldu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve İHA'larla hedef alıyor.