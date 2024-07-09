İsrail, İHA'yı engelledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, İHA'yı engelledi

İsrail ordusu, ülkenin güneyine doğru ilerleyen bir insansız hava aracını (İHA) engellediğini bildirdi. Hedefin İsrail hava sahasını ihlal etmediği ve ülkede sirenlerin çalmadığı kaydedildi. Yemen'deki Husiler ise İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde 'hayati bir hedefe' İHA ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

09.07.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, "doğu bölgesinden gelen" ve ülkenin güneyine doğru ilerleyen bir insansız hava aracını (İHA) engellediğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçağı, doğu tarafından ülkenin güneyine gönderilen şüpheli bir hava cismini engelledi." ifadesine yer verildi.

Hedefin İsrail hava sahasını ihlal etmediği ve bu sebeple ülkede sirenlerin çalmadığı kaydedildi.

Husilerden Eilat kentinde "hayati bir hedefe" saldırı açıklaması

İsrail ordusu söz konusu İHA'nın kim tarafından gönderildiğini belirtmezken, Yemen'deki Husiler İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde "hayati bir hedefe" İHA ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Eilat'taki hayati bir hedefe saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Seri, "operasyonun çok sayıda İHA ile gerçekleştirildiğini ve hedefe başarıyla ulaşıldığını" iddia etti.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, İsrail, Yemen, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, İHA'yı engelledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:56 Sinan Ateş’in annesine yapılanlar Ayşe Ateş’i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler Sinan Ateş'in annesine yapılanlar Ayşe Ateş'i küplere bindirdi: Ulan müptezeller, ulan adiler
10:51 Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor Datça’daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi Jeff Bezos tatilde para yağdırıyor! Datça'daki bir restoranda 3,5 milyon TL hesap ödedi
10:01 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte Bakan Şimşek’in önüne konulan 3 rakam En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan Şimşek'in önüne konulan 3 rakam
09:24 TÜİK Başkanı’ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt TÜİK Başkanı'ndan enflasyon hesaplaması eleştirilerine yanıt
08:19 Elazığ’da akılalmaz olay Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular Elazığ'da akılalmaz olay! Tel örgüyü kesip cezaevine girdiler, koğuştaki mahkumu kurşun yağmuruna tuttular
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
10:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, ’’En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler’i nereye konumlandırırsınız’’ sorusuna bomba yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ''En yetenekli Türk futbolcular içinde Arda Güler'i nereye konumlandırırsınız?'' sorusuna bomba yanıt
10:34 Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı’dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı'dan gördüğü şiddeti anlattı: Geceleri elimde bıçakla bekliyordum
10:20 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana’yı karıştırdı 1997 doğumlu Suriyeli trans bireyle ilgili rapor, Adana'yı karıştırdı
10:14 EURO 2024’e damga vuran Merih Demiral Süper Lig’e geliyor EURO 2024'e damga vuran Merih Demiral Süper Lig'e geliyor
09:52 Erdoğan’dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze’deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız Erdoğan'dan ABD seyahati öncesi net mesaj: Gazze'deki katliamları NATO zirvesi gündemine taşıyacağız
09:31 Fransa mı İspanya mı EURO 2024’te ilk finalist belli oluyor Fransa mı İspanya mı? EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
09:15 Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı Sosyal medya fenomenleri Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltına alındı
09:04 Takipten bile çıktı Wanda Nara, Mauro Icardi’ye boşanma davası açtı Takipten bile çıktı! Wanda Nara, Mauro Icardi'ye boşanma davası açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 11:39:14. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, İHA'yı engelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement