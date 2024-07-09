İsrail, İHA'yı engelledi

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İsrail ordusu, "doğu bölgesinden gelen" ve ülkenin güneyine doğru ilerleyen bir insansız hava aracını (İHA) engellediğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçağı, doğu tarafından ülkenin güneyine gönderilen şüpheli bir hava cismini engelledi." ifadesine yer verildi.

Hedefin İsrail hava sahasını ihlal etmediği ve bu sebeple ülkede sirenlerin çalmadığı kaydedildi.

Husilerden Eilat kentinde "hayati bir hedefe" saldırı açıklaması

İsrail ordusu söz konusu İHA'nın kim tarafından gönderildiğini belirtmezken, Yemen'deki Husiler İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde "hayati bir hedefe" İHA ile saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Eilat'taki hayati bir hedefe saldırı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Seri, "operasyonun çok sayıda İHA ile gerçekleştirildiğini ve hedefe başarıyla ulaşıldığını" iddia etti.