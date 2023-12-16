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İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde serbest bırakılan esirin talebi - Son Dakika
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İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde serbest bırakılan esirin talebi

Esir takası sonucunda serbest bırakılan Hen Avigdori, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Gazze'ye saldırıları durdurmasını talep etti. Avigdori, askeri yöntemlerle esirlerin kurtarılmasının mümkün olmadığını belirtti ve canlı olarak geri dönmeleri için anlaşma yapılması gerektiğini söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde serbest bırakılan esirin talebi
16.12.2023 - 05:03,
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İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde kızı ve eşi serbest bırakılan Hen Avigdori, esirlerin askeri yöntemlerle kurtarılmasının mümkün olmadığını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan, Gazze'ye saldırıları durdurmasını talep etti.

İsrail ordusunun, 3 esiri, Gazze'de yanlışlıkla öldürdüğünü açıklamasının ardından, Maariv gazetesi, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde kızı ve eşi serbest bırakılan Avigdori'nin, Netanyahu'ya gönderdiği mektubu yayımladı.

Mektubunda, Gazze'deki İsrailli esirlerin, askeri yöntemlerle kurtarılmasının mümkün olmadığını ifade eden Avigdori, Netanyahu'dan, Gazze'ye saldırıları durdurmasını istedi.

Avigdori, esirlerin kurtarılması için zaman ve askeri bir yol olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aklı ve kalbi olan herkes için sonuç aynı. İsrail, onları (esirleri) tabutlarda değil, canlı olarak geri döndürmek için bir anlaşma yapmalı, hem de hemen."

İsrail ordusu "yanlışlıkla" 3 esiri öldürdüğünü duyurmuştu

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Şucaiye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler, onlara ateş açtı ve öldürüldüler." ifadelerine yer verilmişti.

Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde "ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı" belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin, 3 esire ait olduğunun doğrulandığı kaydedilmişti.

Yapılan ayrıntılı incelemenin ardından, cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği açıklanmıştı.

Netanyahu'dan "gereken dersleri çıkaracağız" açıklaması

İsrail Başbakanı Netanyahu ise olayla ilgili, sosyal medyada, "Bu dayanılmaz bir trajedi. Bu akşam tüm İsrail devleti yasta." paylaşımında bulunmuştu.

Öldürülen esirlerden dolayı "derin bir üzüntü" duyduğunu vurgulayan Netanyahu, şunları dile getirmişti:

"Bu zorlu akşama rağmen, yaralarımızı saracağız, gereken dersleri çıkaracağız ve gücümüzü seferber ederek, tüm rehinelerin evlerine güvenle dönmesi için çalışacağız."

Kaynak: AA
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Benjamin Netanyahu, İsrail, Gazze, Son Dakika

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