İsrail\'in \'Atlantis\' planıyla Gazze tünelleri sınırlı başarı elde etti

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İsrail'in, "Atlantis" adını verdiği planla Gazze Şeridi'ndeki tünellerin sadece birkaç kilometresini yok edebildiği belirtildi.

Ordu radyosunun haberini dayandırdığı ve adlarını paylaşmadığı İsrailli yetkililer, "tünel meselesine kesin bir çözüm bulamadan savaşa girdiklerini" kaydetti.

"Hamas'ın tünellerine su pompalamayı amaçlayan Atlantis planı tünellerin yalnızca birkaç kilometresini yok edebildi." değerlendirmesinde bulunan yetkililer, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, özellikle denize yakın tünellerde planın kısmen "başarıyla" çalıştırıldığını belirtti.

Yetkililer, tüneller denizden uzaklaştıkça, suyun yüksek basınç altında borulardan akmasının zorlaştığını paylaştı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki bazı tünellerin deniz suyuyla doldurulduğu yönündeki haberler teyit edilmişti.

Yürütülen mühendislik çalışması kapsamında pompalar ve borular aracılığıyla Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bazı tünellere büyük miktarda deniz suyu pompalandığı belirtilen açıklamada, toprak ve su yollarının analizi yapılarak yer altı sularına zarar verilmesinin önlendiği öne sürülmüştü.

İsrail raporları, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yüzlerce kilometrelik tüneller inşa ettiği ve bunların büyüklüğünün İsrail ordusunu şaşırttığı yönünde.