İsrail'in Baalbek saldırısında 30 ölü

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İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine düzenlediği saldırılarda 30 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Baalbek el-Hirmil Valisi Beşir Hıdır, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Hıdır, İsrail ordusunun, Baalbek el-Hirmil ilinin Baalbek ilçesine düzenlediği 20 saldırıda 30 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını ifade etti.

İsrail ordusunun Baalbek ilçesine saldırıları yedinci gününde devam ediyor.

Baalbek'i Hizbullah'ın insan kaynağı olarak nitelendiren Lübnanlı uzmanlar, Hizbullah'ın burada geniş bir etkiye ve halk tabanına sahip olduğunu belirtiyor.