İsrail'in Batı Şeria'daki Ev İşgalleri - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'daki Ev İşgalleri

26.06.2025 17:22
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine el koyarak askeri karargah kuruyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde aylardır yürüttüğü saldırıları ve ablukayı yeni bir yöntemle tırmandıran İsrail ordusu; Filistinlilerin evlerine el koyarak askeri karargaha ve sorgu merkezlerine dönüştürüyor.

Filistinliler, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki çok sayıda beldeyi hedef alarak askeri eylemler yürüttüğüne, son zamanlarda ise Cenin, Tulkerim ve Kalkilya illerinin beldelerinde birkaç günlük operasyonlar gerçekleştirdiğine işaret ediyor.

Bu askeri eylemler sırasında İsrail askerlerinin Filistinlilere ait evleri işgal ettiği; sakinlerini zorla çıkardığı evleri de askeri karargaha dönüştürdüğü belirtiliyor.

"Evlerimizden kovdular"

İsrail askerlerinin zırhlı araçlar eşliğinde baskın düzenlediği ve 10'dan fazla evi işgal ettiği Cenin'in güneyindeki Sanur beldesi sakinlerinden Nasiha Cerrar (75), AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadıklarını anlattı.

Cerrar, 21 Haziran günü saat 23: 00 sularında yaklaşık 50 İsrail askerinin evine baskın düzenlediğini, arama yaptığını ve cep telefonlarına el koyduğunu belirtti.

İsrail askerlerinin tetikte ve silahlarını kendilerine doğrultmuş durumda olduklarını aktaran Cerrar, şunları söyledi:

"Aramanın ardından askerler bize 4 gün boyunca evden ayrılmamızı söyledi. Ailem duruma itiraz etti fakat sonuç alınamadı. İsrail ordusu birkaç gün eve zorla el koydu."

Oğlu ve torunuyla birlikte yaşadıkları birkaç katlı evlerinden zorla çıkarıldıktan sonra mücavir belde Meyselun'da kızının evine gittiklerini söyleyen Cerrar, İsrail ordusunun çekilmesinin ardından evini darmadağın halde bulduğunu kaydetti.

Cerrar, "Askerler çekildikten sonra her şey dağılmış, parçalanmıştı; bazı eşyalar kırılmıştı, hiçbir şeyi yerinde bulamadık. Askerler yiyip içmişler ev pislik içindeydi. İnanamayacağınız kadar yıkılmış ve kirletilmişti." diye konuştu.

Her şeyin temizlenmesi gerektiğini belirten Cerrar, İsrail askerlerinin banyo ve giderlere atık atarak tıkadığını kaydetti.

Bölge sakinlerin evleri soruşturma merkezi olarak kullanılıyor

Sanur sakinlerinden Hişam Ebu Ras ise İsrail ordusunun baskının ardından evlerinden çıkmak ve Misliye beldesindeki kızının evine geçmek zorunda kaldıklarını söyledi.

"İsrail askerleri için dört katlı bir ev bıraktık." diyen Ebu Ras, "İsrail ordusu, eve el koyarak burayı askeri karargaha ve sorgu merkezine dönüştürdü." ifadesini kullandı.

Ebu Ras, İsrail askerleri girmeden önce düzenli, intizamlı olan evin her yerini kirletilmiş ve eşyaların yerlerini değiştirilmiş şekilde bulduklarını aktardı.

"Hangi hakla özel bir mülke el koyup askeri karargaha dönüştürüyorlar?" sözleriyle tepkisini ifade eden Ebu Ras, askerler ayrıldıktan sonra evin avlusunda kelepçe olarak kullanılan plastik bağlar ile göz bağlamada kullanılan bez parçaları bulunduğu bilgisini paylaştı.

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da gerçekleştirdiği benzer eylemler, Cenin'e bağlı Celbun, Anin, Ceba beldeleri; Tulkerim'e bağlı Zeyta, Sayda beldeleri, Kalkilya'ya bağlı Ceyus, Azzun beldeleri ile Ramallah'ın kuzeyindeki Arura beldesinde tanık olunuyor.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'daki Ev İşgalleri - Son Dakika

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