İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltıları - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltıları

2024'te İsrail ordusu, Batı Şeria'da 8.800 Filistinliyi gözaltına alarak kanlı bir yıl geçirdi.

31.12.2024 20:17
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İsrail ordusunun 2024 yılı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 8 bin 800 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

2024 yılının "işgal ile mücadele tarihinde en kanlı yıllardan biri" olduğu vurgulanan açıklamada, yıl boyunca Kudüs dahil işgal altındaki bölgede, İsrail güçlerinin baskın ve saldırılarında en az 8 bin 800 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, Gazze'deki İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkonulan Filistinlilerin sayısının ise 14 bin 300'ü geçtiği paylaşıldı.

Batı Şeria'da 2024 yılında 266 kadının gözaltına alındığı, 7 Ekim 2023'ten itibaren değerlendirildiğinde ise bu sayının 450'ye ulaştığı ve Gazze'den de onlarca kadının alıkonulduğu belirtildi.

İşgal altındaki bölgede 2024 yılı boyunca çocuklar arasındaki gözaltı sayısının en az 700 olduğu, 7 Ekim'den itibaren ise bu sayının 1055 çocuğa ulaştığı açıklandı.

Bu sürede İsrail ordusunun 145 gazeteciyi ve 320 doktoru alıkoyduğu, bunların çoğunluğunun Gazze Şeridi'nden olduğu aktarıldı.

Aynı dönemde Batı Şeria'da 10 bini aşkın idari tutuklama kararı çıkarıldığı, bu kararların yeni ve yenilenen kararlar şeklinde olduğu, çocuklar ve kadınlara yönelik kararların da bulunduğu ifade edildi.

Aralık 2024 itibarıyla İsrail hapishanelerindeki toplam tutuklu sayısının 10 bin 300'den fazla olduğu, bunların 3 bin 428'inin idari tutuklu, aralarında en az 100 çocuğun ve 22 kadının bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'daki Gözaltıları - Son Dakika

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