İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail askerleri Cenin'de yolları tahrip ederken, Filistinlilerin topraklarına saldırılar sürüyor.

18.04.2025 17:57
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İsrail askerleri, Batı Şeria'daki Cenin kentinde yolları buldozerlerle tahrip ederken, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler de pek çok kasabada Filistinlilere saldırdı.

İsrail askerleri, 21 Ocak'tan bu yana Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kampları, köy ve kasabalara yönelik sürdürdüğü saldırılarına bugün de devam etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, buldozerler eşliğinde Cenin'in batısındaki Burkin kasabasına baskın düzenleyerek yolları ve altyapıyı tahrip etti.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler ise Nablus, Selfit, Kalkilya ve Ramallah'a bağlı köy ve kasabalara baskın düzenledi.

Nablus'un güneyindeki Beyta kasabasında gaspçı İsraillilerin saldırdığı 2 Filistinli yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Aynı kasabaya bağlı Cebel el-Urme Dağı bölgesi de İsrail askerlerinin korumasındaki bir grup gaspçı İsraillinin baskınına uğradı.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, askerlerin koruması altında, Kefr Kaddum ve Cit kasabalarına ait araziler üzerine kurulan Kedumim yerleşimi yerinden, Kalkilya'nın doğusundaki El-Funduk kasabasına doğru yürüdü. İsrail askerleri, güvenliği sağlama bahanesiyle yolu trafiğe kapatarak Filistinlilerin araçlarının geçmesine engel oldu.

Ramallah'ın batısındaki Ummu Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail buldozerlerinin, yasadışı yerleşimlere yer açmak için 500 zeytin ağacını söktüğünü dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA), daha önce yaptığı açıklamada, Cenin, Tulkerim ve Nur Şems kamplarının yıkıldığını ve yaklaşık 40 bin Filistinlinin yerinden edildiğini belirtmişti.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarına 82 gündür, Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırılarına ise 69 gündür devam ediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Devam Ediyor - Son Dakika

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