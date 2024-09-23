İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı

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İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'a bir hava saldırısı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı, Hizbullah'ın güçlü olduğu Dahiye bölgesindeki mahallelerden Bir el-Abid'de bir binaya yönelik gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.

Saldırının hedefinde Hizbullah'ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü.

Saldırıda can kaybı ya da yaralı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.