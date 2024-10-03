İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı - Son Dakika
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İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı

İsrail'in Beyrut'taki hava saldırısında 5 ölü, 8 yaralı. Saldırıda yoğun dumanlar yükseldi.

03.10.2024 08:46
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İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılarda 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Beyrut'un batısındaki El-Başura semtinde bir eve hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Muavvad ve El-Amerikan semtlerine de 3 füze fırlatıldı.

Saldırı neticesinde bölgeden yoğun dumanların yükseldiği ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Beyrut'ta isabetli bir saldırı gerçekleştirdi." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

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