İsrail'in Beyrut'a Hava Saldırısı

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İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılarda 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Beyrut'un batısındaki El-Başura semtinde bir eve hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 5 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Beyrut'un Dahiye bölgesindeki Muavvad ve El-Amerikan semtlerine de 3 füze fırlatıldı.

Saldırı neticesinde bölgeden yoğun dumanların yükseldiği ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Beyrut'ta isabetli bir saldırı gerçekleştirdi." ifadesine yer verdi.