İsrail'in Beyrut Saldırılarında 10 Ölü

İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde 2 ayrı noktaya düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.
Lübnan Sağlık Bakanlığından, İsrail'in Beyrut'un merkezindeki Ras en-Neba ve Mar İlyas bölgelerine düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Beyrut'ta 2 ayrı noktaya düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralananların sayısının da 45'e yükseldiği belirtildi.
Dün gündüz saatlerinde Beyrut'un Ras en-Neba'ya düzenlenen İsrail saldırısında 1'i kadın 7 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si çocuk 16 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
İsrail ordusunun dün akşam Beyrut'un Mar İlyas bölgesini hedef alan saldırısında ise 1'i kadın 3 kişinin öldüğü, 29 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Daha önce Ras en-Neba'da 4 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı, Mar İlyas'ta ise 2 kişinin öldüğü 22 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Beyrut'un merkezinde 2 ayrı nokta İsrail ordusu tarafından hedef alınmıştı
İsrail, dün öğle saatlerinde Beyrut'un şehir merkezindeki Ras en-Neba'da bir binayı hedef almış, saldırıda Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi'nin öldüğü açıklanmıştı.
Lübnan haber ajansı NNA, hedef alınan yerin Arap Baas Sosyalist Partisinin genel merkezinin bulunduğu 7 katlı bina olduğunu ve binanın tamamen yıkıldığını bildirmişti.
Akşam saatlerinde ise yine şehir merkezindeki Mar İlyas bölgesinde elektronik ürünler satan mağazaya saldırı düzenlemiş bölgeden uzun süre alevler yükselmişti.
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