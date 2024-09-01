Cenin Belediyesi: İsrail saldırılarının yol açtığı zarar 135,2 milyon dolar - Son Dakika
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Cenin Belediyesi: İsrail saldırılarının yol açtığı zarar 135,2 milyon dolar

Cenin Belediyesi: İsrail saldırılarının yol açtığı zarar 135,2 milyon dolar

Cenin Belediyesi, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskınların yol açtığı zararın yaklaşık 135,2 milyon dolar olduğunu belirtti.

01.09.2024 13:16
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Cenin Belediyesi, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği baskınların yol açtığı zararın yaklaşık 135,2 milyon dolar olduğunu belirtti.

İsrail askerleri, Cenin kentine yönelik saldırılarına 5. gününde de devam ederken, İsrail ordusuna ait iş makinaları Cenin'in kent merkezindeki en işlek noktalardan Sinema kavşağı ve Ebu Bekir Sıddık Caddesi'nde yolları kazıdı. Aynı şekilde, İsrail'e ait iş makineleri, bölgedeki Filistinlilerin dükkanlarını da tahrip etti.

Cenin Belediye Başkanı Nidal el-Ubeydi AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin kentine düzenlediği saldırılarda neden olduğu yıkımı "deprem" olarak niteleyerek, "En büyük kayıp şehitlerin canıdır. Maddi düzeyde işgal araçlarının su ve iletişim hatlarını kesme ve sabote etme, elektrik trafolarını patlatma gibi altyapıya verdiği tahribat çok büyük." ifadelerine yer verdi.

"İsrail saldırılarının Cenin'e verdiği zarar yaklaşık 500 milyon şekel (yaklaşık 135,2 milyon dolar) olarak tahmin ediliyor. Kentte deprem olmuş gibi büyük bir yıkım meydana geldi. Sokaklar yerle bir olmuş, evler yıkılmış." sözlerine yer veren Ubeydi, saldırıların üst üste beşinci gününde de devam ettiğini ve her gün yeni yıkımların yaşandığını belirtti.

Saldırılar kamusal ve ekonomik hayatı felç etti

İsrail ordusunun saldırılarının, kamusal ve ekonomik hayatı felce uğrattığını, bölge sakinlerinin koşullarının çok zor olduğunu ve kuşatma sonucunda doğu mahallesinde ve kampta temel malzeme sıkıntısı yaşandığını vurgulayan Ubeydi şunları söyledi:

"Kentte işgalciler tarafından tahrip edilen yerleri restore etmek ve rehabilite etmek için büyük bir çabaya ihtiyaç var. İsrail askerlerinin geri çekilmesinin hemen ardından kent sakinlerinin hayatını kolaylaştırmak için kenti mümkün olduğunca iyileştirmek için çalışacağız."

İbni Sina Hastanesi'ndeki sağlık çalışanı Hazim Mutavvif da İsrail askerlerinin yolları buldozerlerle kazıyarak, tahrip etmesinin hareketlerini kısıtladığını ve acil durumlarda olay mahalline yetişmenin zorlaştığını ifade etti.

Yıkımların kasıtlı ve sistematik bir şekilde yapıldığını aktaran Mutavvif, "Cenin kent merkezi çatışma bölgelerinden uzak olduğu halde yine de zarar veriliyor." dedi.

İsrail, 28 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerindeki mülteci kamplarına "2. İntifada"nın yaşandığı 2002'den itibaren en yoğun ve kapsamlı "Yaz Kampları" saldırısını başlattığını duyurmuştu.

Tubas kentine bağlı el-Faria Mülteci Kampı'ndan sonra Tulkerim'deki Nur Şems Mülteci Kampı'ndan çekilen İsrail askerlerinin Cenin'deki saldırıları ise 5. gününde devam ediyor.

İsrail ordusunun 28 Ağustos'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarında 26 Filistinli öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 672 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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