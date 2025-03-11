İsrail'in Doha'daki Müzakereleri

İsrail'in Hamas ile Gazze'de ateşkes müzakerelerini yürütmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gönderdiği müzakere heyetinin, "kalıcı ateşkesi görüşme" yetkisinin olmadığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu Kan, İsrail müzakere heyetinin Doha'ya gittiğini ve görüşmelere salı gününün ilk saatlerinde başlanmasının beklendiğini kaydetti.

Haberde, heyetin "savaşı sona erdirme" ve "kalıcı ateşkesi görüşme" yetkisine sahip olmadığı aktarıldı.

Heyette Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch'e iç istihbarat servisi Şin Bet ve İsrail ordusundan yetkililerin eşlik ettiği bildirilen haberde, görüşmelerin ramazan ayı dolayısıyla günün ilk saatlerinde başlayıp gece boyunca devam edeceği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Doha'ya ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Öte yandan Israel Hayom'un haberinde, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in görüştüğü Hamas yetkililerinin "iyi insanlar" olduğunu söylemesi ve "İsraillilerin neden öfkeli olduğunu anlıyorum ancak biz ABD'yiz. İsrail'in ajanları değiliz. Belirli çıkarlarımız var ve iletişim kurduk. Özel parametrelerimiz vardı." ifadelerinin "müzakerelerde hasara yol açtığı" iddia edildi.

Heyetin öncelikli hedeflerden birinin bu hasarın giderilmesi olacağı öne sürüldü.

ABD'nin Hamas ile doğrudan müzakere etmesi ve Boehler'in açıklamaları Tel Aviv yönetiminin tepkisini çekmiş, Boehler daha sonra yaptığı açıklamada sözlerinin yanlış anlaşıldığını söylemişti.