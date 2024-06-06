İsrail'in El-Bureyc Mülteci Kampı'na saldırısı sonrası yaralıları hastaneye nakleden Filistinlilerin görüntüleri

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ÇEKİM TARİHİ: 5 Haziran 2024

1. İsrail'in El-Bureyc Mülteci Kampı'na saldırısı sonrası yaralıları hastaneye nakleden Filistinlilerin çeşitli görüntüleri

2. İsrail saldırıları nedeniyle mülteci kamplarından çıkarılan Filistinlilerden çeşitli görüntüler

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli bölgelere gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 75 Filistinli hayatını kaybetti.

Çarşamba günü Xinhua'ya konuşan güvenlik kaynakları, İsrail savaş uçakları ile topçularının gece boyunca Gazze'nin merkezindeki El-Bureyc ve El-Megazi mülteci kampları ile Deyr el-Balah'ın doğusunda birçok noktayı bombaladığını söyledi.

Kaynaklar, yerleşim yerlerini ve tarım arazilerini hedef alan şiddetli hava ve topçu saldırılarının sabaha kadar devam ettiğini ifade etti.

Tıbbi kaynaklar, İsrail'in aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 75 Filistinliyi öldürdüğünü, onlarcasını ise yaraladığını teyit etti.

İsrail'in Gazze'nin merkezindeki El-Bureyc kampına düzenlediği hava ve kara saldırısıyla bölgede tansiyon yükseldi. İsrail askeri sözcüsü Avichay Adraee Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının mülteci kampındaki Hamas mevzilerini hedef aldığını ve istihbarata dayalı olarak kara kuvvetlerinin de eş zamanlı bölgede operasyon düzenlediğini belirtti.

Yerel sağlık yetkililerine göre, İsrail saldırıları 36.000'den fazla Filistinlinin ölümüne ve yaklaşık 83.000'inin de yaralanmasına neden oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor.(XHTV)