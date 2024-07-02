İsrail'in Gazze'deki pazar yerine düzenlediği saldırıda 10 kişi öldü

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İsrail ordusunun Gazze kentinin güneydoğusunda bir pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Zeytun Mahallesi'ndeki Şema Camisi yakınlarında yer alan ve insan yoğunluğunun olduğu bir pazarı hedef aldı.

Gazze'deki El-Ehli Hastanesi kaynakları, söz konusu saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.