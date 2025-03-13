İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'na açtığı ateşte bir Filistinli yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Megazi Mülteci Kampı'nın doğusuna yoğun ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan bir Filistinli hastaneye kaldırıldı.

Refah'ta bazı bölgeler hedef alındı

Gazze'nin güneyindeki Refah kenti de İsrail saldırılarının hedefi oldu.

Refah'ın batısındaki Tel Sultan Mahallesi'ne İsrail ordusuna ait tanklar ve askeri araçlardan yoğun ateş açıldı, ses bombaları atıldı.

İsrail ordusu Refah'ın orta kesimindeki Şabura Mülteci Kampı'nı da topçu atışlarıyla hedef aldı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, görgü tanıkları atılan mermilerin evlere isabet ettiğini ve ses bombalarının paniğe yol açtığını aktardı.