İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde düzenlediği hava saldırılarında bir kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve barınakları hedef alan saldırılarıyla birlikte Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor. Saldırılarda binlerce Filistinli öldü, yüzlerce kişi yaralandı ve sivil altyapı tahrip ediliyor.

27.03.2024 20:23
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sığınmacıların çadırlarına düzenlediği hava saldırılarında bir kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Refah kentindeki Şabura Mülteci Kampı'nda sığınmacıların yaşadığı çadırları bombaladı.

Saldırıda bir Filistinli kadın yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları dahi hedef alan saldırılarının yanı sıra, bölgeye insani yardım girişlerini engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280'i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 490 Filistinli öldürüldü, 74 bin 889 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları devam ediyor - Son Dakika

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