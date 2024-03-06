İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında en az 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentindeki saldırılarında en az 3 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Deyr Belah'ta, "El-Attar" ailesinin evini bombaladı.
Saldırıda en az 3 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.
İşgal ordusunun topçu birlikleri de Gazze'nin orta bölgesindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bombalarken, savaş uçakları da yoğun bir şekilde Han Yunus şehrini hedef aldı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in o tarihten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 631 Filistinli öldürüldü, 72 bin 43 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den beri 245'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 585 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 423 Filistinli hayatını kaybetti.
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