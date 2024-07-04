İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında onlarca Filistinli yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında onlarca Filistinli yaralandı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir apartmana düzenlenen hava saldırısında onlarca Filistinli yaralandı. Hamas yönetimindeki sağlık makamlarının verdiği bilgilere göre, İsrail saldırıları sonucunda ölü sayısı 38.000'i aşarken, yaralı sayısı ise 87.445'e ulaştı.

04.07.2024 17:49
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GAZZE, 4 Temmuz (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan bir apartmana düzenlenen hava saldırısında yaralanan insanlar, 3 Temmuz 2024.

Filistinli kaynaklar, Çarşamba günü Han Yunus kentindeki bir apartmanı hedef alan İsrail hava saldırısında onlarca Filistinlinin yaralandığını belirtti.

Hamas yönetimindeki sağlık makamlarının Perşembe günü yaptığı yazılı açıklamaya göre, Gazze'de devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 38.000'i aştı.

Açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde 58 kişiyi öldürüp 179 kişiyi de yaralarken, İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana toplam ölü sayısı 38.011'e, yaralı sayısı ise 87.445'e ulaştı. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında onlarca Filistinli yaralandı - Son Dakika

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