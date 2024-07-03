İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda bir evde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, Tel el-Heva Mahallesi'ne gerçekleştirilen saldırıda ise 3 Filistinli öldü. İsrail savaş uçakları ayrıca Derec Mahallesi'nde Saad ailesine ait bir binayı hedef aldı ve saldırıda 4 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı.

03.07.2024 23:13
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İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Zerad ailesinin evine düzenlediği saldırının ardından yangın çıktı.

Derec Mahallesi'nde yer alan evdeki 7 kişi kurtarılırken 2 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Tel el-Heva Mahallesi'ne gerçekleştirilen saldırıda da 3 Filistinli hayatını kaybetti. Filistinlilerin cenazeleri El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

Sivil Savunma Biriminden daha sonra yapılan bir başka açıklamada ise İsrail savaş uçaklarının Derec Mahallesi'nde Saad ailesine ait bir binayı hedef aldığı kaydedildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli öldü - Son Dakika

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