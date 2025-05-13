İsrail'in Hava Saldırısında 1 Ölü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir motosikleti hedef aldığı hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Hula beldesinde insansız hava aracıyla (İHA) bir motosikleti hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye'nin Ez-Zahrani bölgesinde süpersonik uçuşlar yaptığı bilgisini paylaştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını hala sürdürüyor.