İsrail'in Hava Saldırısında 2 Ölü

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında iki kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Mecdel Silm beldesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü belirtildi.

Söz konusu saldırının Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasından kısa bir süre sonra düzenlenmesi dikkati çekmişti.

Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.