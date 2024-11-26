İsrail'in Hava Saldırısında 36 Ölüm

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BEYRUT, 26 Kasım (Xinhua) -- İsrail'in pazartesi günü Lübnan'ın güney ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarında en az 36 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İsrail'in ülkenin doğusundaki Baalbek-Hermel vilayetine düzenlediği hava saldırılarında 8'i Nabi Chit köyündeki bir apartman dairesinde, 3'ü de Hermel'de olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırılarında Maarake köyünde 9, Ayn Baal köyünde 3, Gaziyye kasabasında 2, Sur kentinde 10 ve Yuhmur köyünde 1 olmak üzere toplam 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ajans ayrıca, Sur'daki hava saldırılarında 17 kişinin de yaralandığını belirtti.