İsrail'in İran'a Saldırı Hazırlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in İran'a Saldırı Hazırlığı

ABD, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığında olduğunu bildirdi.

21.05.2025 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CNN, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırabileceğine dair ABD'nin yeni istihbarat elde ettiğini öne sürdü.

CNN'in konuya ilişkin bilgi sahibi ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken, İsrail'in İran'a yönelik bir saldırıya hazırlandığı iddia edildi.

Yetkililer, İsrail'in, Tahran ile Washington arasındaki nükleer müzakerelerin akıbetine göre saldırıda bulunup bulunmayacağını belirtti.

Bir yetkili, "İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerine bir saldırı düzenleme ihtimali büyük ölçüde arttı." ifadesini kullandı.

Yetkili ayrıca, ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirmesine olanak tanıması durumunda İsrail'in saldırı olasılığının daha mümkün hale geldiğini ileri sürdü.

Öte yandan İsrailli bir kaynak, ABD'nin İran ile İsrail'in kabul edemeyeceği "kötü bir anlaşma" yapması durumunda İsrail'in askeri harekata hazır olduğunu aktardı.

İran-ABD arasındaki nükleer müzakere süreci

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ediyor. Tahran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer, son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

İran ise düşük düzeyde uranyum zenginleştirme faaliyetinin müzakere konusu edilemeyeceğini vurguluyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABC News'e yaptığı açıklamada, İran'ın uranyumu yüzde 1 oranında dahi zenginleştirmesine izin veremeyeceklerini ifade ederek, "Uranyum zenginleştirme, Trump yönetiminin çok net bir kırmızı çizgisidir. Buna izin veremeyiz çünkü zenginleştirme silahlandırmayı mümkün kılar." demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de buna yanıt olarak 18 Mayıs'taki açıklamasında anlaşma olsun ya da olmasın ülkesinin uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdüreceğini, ABD'nin bu konudaki ısrarının müzakereleri durduracağını ifade etmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, İran, Cnn, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in İran'a Saldırı Hazırlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için “yenisiyle değişim“ kararı Yargıtay'dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için "yenisiyle değişim" kararı
Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık
Şanlıurfa’da cinayet: 1 ölü, 1 gözaltı Şanlıurfa'da cinayet: 1 ölü, 1 gözaltı
Japon arkeolog Omura Eskişehir’de hayatını kaybetti Japon arkeolog Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti
Fransa’da şiddetli yağış ve sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp Fransa'da şiddetli yağış ve sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi
Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor
Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı

11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:53
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
10:23
İYİ Parti’nin WhatsApp grubunda CHP’li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
08:37
Emekli ve memur maaşları zamlanacak İşte ilk tahminler
Emekli ve memur maaşları zamlanacak! İşte ilk tahminler
07:15
BAE: Gazze’ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
16:14
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
16:11
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
16:09
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
16:00
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza
İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
15:47
Dries Mertens’ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
Dries Mertens'ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
15:24
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı
Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
15:23
Fenerbahçe’nin yıldızından veda gibi paylaşım
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 11:46:36. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in İran'a Saldırı Hazırlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.