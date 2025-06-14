İsrail'in İran'a Saldırısı BM'de Tartışıldı

BİRLEŞMİŞ Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vassily Nebenzia, İran'a düzenlediği saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyinde İsrail'i "şiddetle kınadığını" belirtirken, ABD temsilcisi İsrail'in kendini savunma hakkının olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in dün gece İran'a yaptığı hava saldırısı sonucu acil toplandı.

İsrail'in saldırısıyla ilgili "sebepsiz" değerlendirmesinde bulunan Rus Büyükelçi Nebenzia, bunun BM Şartı'nın ve uluslararası hukukun "büyük bir ihlali" olduğunu ifade etti.

Nebenzia, "Rusya Federasyonu Batı Kudüs'ün (İsrail) bu eylemini şiddetle kınıyor. Batı Kudüs'ün askeri macerası bölgeyi büyük çaplı bir savaşın eşiğine getiriyor ve bu eylemlerin tüm sonuçlarının sorumluluğu tamamen İsrail liderliğine ve onları teşvik edenlere ait. Özellikle nükleer tesisleri vurmanın potansiyel radyolojik sonuçlarından endişe duyuyoruz." şeklinde konuştu.

BMGK'nin İsrail'in Gazze'deki "insanlık dışı eylemlerini" gündeme almasının beklendiği bir günde İsrail'in "yeni, en tehlikeli ve sorumsuz macerasını" tartışmak zorunda kaldığını söyleyen Nebenzia, Tel Aviv yönetiminin bu sefer bölgeyi büyük ölçekli bir nükleer felakete de ittiğini dile getirdi.

Rus Büyükelçi, İsrail'in İran'ın nükleer programıyla ilgili konuyu zorla çözmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, son 24 saat içinde yaşanan gelişmelerin sadece Orta Doğu bölgesi için değil, "tüm dünya için en korkunç sonuçlara yol açabileceğine" işaret etti.

İsrail'in saldırganlığının "Batılı ülkelerin rızasının doğrudan bir sonucu" olduğunu söyleyen Nebenzia, Tel Aviv yönetiminin eylemlerinin, İran'ın "barışçıl nükleer programını çevreleyen gerginliği düşürme çabalarını baltalamayı amaçladığını" ifade etti.

ABD, İsrail'in kendini savunma hakkını öne sürdü

BMGK toplantısında "İsrail'in kendini savunma hakkı" olduğunu belirten ABD diplomatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini hatırlatarak, İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına "izin verilemeyeceğini" söyledi.

ABD heyetinin temsilcisi, "İran İslam Cumhuriyeti rejimi, kuruluşundan bu yana İsrail devletinin ortadan kaldırılması çağrısında bulundu; İsrailli sivillere karşı kışkırtılmamış, doğrudan ve vekil saldırılar başlattı ve bölge genelinde terör, istikrarsızlık ile tarif edilemez insani acılara yol açtı." dedi.

Washington yönetiminin en önemli önceliğinin bölgedeki vatandaşlarını ve personelini korumak olduğunu söyleyen ABD diplomatı, İran'ın ABD çıkarlarını veya personelini hedef almaması gerektiğini vurguladı ve aksi takdirde "İran için sonuçların korkunç olacağını" dile getirdi.

Trump'ın ifadelerini tekrar eden ABD'li diplomat, "Şiddet sona ermeli ve İran artık ölüm ve yıkım olmayacak şekilde bir anlaşma yapmalı." sözlerini kaydetti.