İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Lübnan'ın güneydoğusundaki Hula köyüne yapılan İsrail hava saldırısında, bir evin bombalanması sonucu 2 çoban hayatını kaybetti, 4 sivil ise yaralandı. İsrail ayrıca sınır bölgesindeki 7 kasaba ve köye 11 hava saldırısı gerçekleştirirken, güney sınır bölgesindeki 13 köy ve kasabaya da 70 topçu saldırısı düzenledi. Hizbullah ise İsrail mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi.

03.06.2024 10:54
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BEYRUT, 3 Haziran (Xinhua) -- Lübnan'ın güneydoğusundaki Hula köyüne düzenlenen İsrail hava saldırısında 2 kişi öldürülürken, 4 kişi de yaralandı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla bilgi veren Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail'e ait bir savaş uçağının Hula'nın orta kesimindeki bir evi dört adet havadan karaya füzeyle bombalaması sonucu 2 çobanın öldürüldüğünü ve 4 sivilin yaralandığını bildirdi.

Kaynakların verdiği bilgilere göre İsrail, sınır bölgesinin doğu ve orta kesimlerindeki 7 kasaba ve köye 11 hava saldırısı ile güney sınır bölgesindeki 13 köy ve kasabaya 70 topçu saldırısı düzenlendi.

Öte yandan Lübnanlı silahlı grup Hizbullah, aralarında al-Sammaqa, al-Ramtha, Kiryat Şimona, Al-Abad ve al-Marj'ın da bulunduğu birçok İsrail mevziine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua

Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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