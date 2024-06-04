İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 2 Hizbullah üyesi öldü

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KİRYAT ŞMONA, 4 Haziran (Xinhua) -- Lübnanlı askeri kaynaklara göre, İsrail'in Pazartesi günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında iki Hizbullah mensubu hayatını kaybederken, bir Hizbullah mensubu da yaralandı.

Hizbullah ise İsrail'in el-Zaoura, el-Motella, Kiryat Şmona ve Khallet Wardah mevzilerine saldırı düzenlediğini ve hedefleri tam isabetle vurduğunu duyurdu.