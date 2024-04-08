İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir köye düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları Lübnan'ın Sur kentine bağlı Sultaniye köyündeki bir eve hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda söz konusu evin tamamen yıkıldığı, enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve yaralıların olduğu ifade edildi.

Ölen kişilerin kimliklerine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Ayrıca İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde sınır bölgesinde bulunan Kfarkilla beldesinde de bir evi füzelerle vurduğu belirtildi.

Saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığı aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda, 270 Hizbullah mensubu, 54 Lübnanlı sivil ve 17 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 11 asker ölmüştü.