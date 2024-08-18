İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait hava araçları sınır bölgesindeki Merkaba beldesine saldırı düzenledi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırı sonucu yaralanan 3 kişinin hastaneye sevk edildiği bildirildi.
İsrail ordusunun geceden bu yana Lübnan'ın 2 farklı noktasına düzenlediği saldırılarda aynı aileden 10 sivil ve 1'i Hizbullah mensubu 11 kişi ölmüştü.
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