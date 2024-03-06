İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında bir Hizbullah mensubu öldü, altı sivil yaralandı

BEYRUT, 6 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Çarşamba günü Lübnan'ın güney sınır bölgesindeki birkaç kasaba ve köyü hedef alan hava saldırılarında bir Hizbullah mensubu öldü, altı sivil de yaralandı.
Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya bilgi veren Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail'in düzenlediği hava saldırılarından birinin güneydeki Bint Cubeyl kasabasındaki bir evi hedef aldığını, ev içerisindeki bir kişinin öldüğünü ve bir kişinin ise yaralandığını söyledi.
Kaynaklar ayrıca ülkenin güneydoğusundaki Dibbine köyüne düzenlenen hava saldırısında bir evin yıkıldığını ve ikisi çocuk beş sivilin yaralandığını belirtti.
Öte yandan Hizbullah, Kiryat Shmona, Ruveysat el-Alem ve Avivim'deki çeşitli İsrail bölgelerine saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması ve İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.
Lübnan güvenlik kaynaklarına göre Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalarda Lübnan tarafında şu ana kadar 227'si Hizbullah mensubu ve 65'i sivil olmak üzere 340 kişi öldürüldü.
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