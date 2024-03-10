İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında üç sivil hayatını kaybetti

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BEYRUT, 10 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Cumartesi gecesi Lübnan'ın güneyindeki Harbet Selam köyünde bir yerleşim bölgesine düzenlediği hava saldırısında üç sivil hayatını kaybederken, dokuz kişi de yaralandı.

Askeri yetkililere göre hayatını kaybedenler aynı aileden. Aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yaralılar ise tedavi için Tebnin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sivil Savunma ekipleri, iş makineleri ve ambulanslar, enkazı kaldırmak ve enkaz altında kalanları aramak için bölgede konuşlandırıldı.

İsrail Cumartesi günü Lübnan'ın güneyindeki dokuz kasaba ve köye 15 hava saldırısı düzenlerken 14 noktayı hedef alan 55 topçu mermisi attı. Saldırıda sekiz bina yıkılırken 28'i de hasar gördü.

Hizbullah ise misilleme olarak aralarında El-Malikiye, Zebdine, El-Ramtha, Hunin ve El-Bağdadi'nin de bulunduğu çok sayıda İsrail askeri bölgesine saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması ve İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.

Lübnan güvenlik kaynaklarına göre, Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalarda Lübnan tarafında 231'i Hizbullah üyesi, 69'u sivil olmak üzere 348 kişi hayatını kaybetti.