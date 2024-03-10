BEYRUT, 10 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Cumartesi gecesi Lübnan'ın güneyindeki Harbet Selam köyünde bir yerleşim bölgesine düzenlediği hava saldırısında üç sivil hayatını kaybederken, dokuz kişi de yaralandı.
Askeri yetkililere göre hayatını kaybedenler aynı aileden. Aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu yaralılar ise tedavi için Tebnin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sivil Savunma ekipleri, iş makineleri ve ambulanslar, enkazı kaldırmak ve enkaz altında kalanları aramak için bölgede konuşlandırıldı.
İsrail Cumartesi günü Lübnan'ın güneyindeki dokuz kasaba ve köye 15 hava saldırısı düzenlerken 14 noktayı hedef alan 55 topçu mermisi attı. Saldırıda sekiz bina yıkılırken 28'i de hasar gördü.
Hizbullah ise misilleme olarak aralarında El-Malikiye, Zebdine, El-Ramtha, Hunin ve El-Bağdadi'nin de bulunduğu çok sayıda İsrail askeri bölgesine saldırı düzenlediğini açıkladı.
Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması ve İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.
Lübnan güvenlik kaynaklarına göre, Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalarda Lübnan tarafında 231'i Hizbullah üyesi, 69'u sivil olmak üzere 348 kişi hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırısında üç sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
İHH İnsani Yardım Vakfı Bitlis Şubesi, çığ felaketlerinde arama kurtarma çalışmalarına destek için gönüllülerden oluşturulan ekip için eğitim düzenliyor. Eğitimde çığda arama kurtarma teknikleri ve malzemeler hakkında bilgilendirme yapılıyor. Gönüllüler, tatbikatlarla öğrendiklerini uygulama imkanı buluyor. İHH'nın düzenli olarak yaptığı bu eğitimlerle doğal afetlere hazırlık sağlanıyor.
Düzce'nin orman ürünleri üretimi ve ihracatının arttırılması için çalışmalar sürürken 2024 yılı ilk iki ayında 2 bin 642 ton orman ürünü ihraç edildi. Düzce'de orman ve ahşap sanayisini hak ettiği noktaya taşıyacak bir projeyi hayata geçirmek isteyen Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü, 300 dönümlük bir araziyi Milli Emlak'tan bedeli karşılığında alarak Düzce Belediyesine kazandırdı. Kazandırılan bu alanda mega bir proje hayata geçirilerek Mobilya Kent kurulacak. Yapılan yatırımlarla Düzce orman ürünleri alanında daha fazla ihracat gücünü de arttırmış olacak.
Elazığ Amatör Küme U18 Futbol Ligi'nde final maçında Yolspor'u 2-1 mağlup eden Elazığ İl Özel İdarespor, şampiyon oldu. Takım, Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil etme hakkı kazandı.
Kayseri'de geçen yıl trafik kazası süsü verilerek öldürüldüğü sanılan sürücü Eyüp Arslantürk'ün cinayet olduğu ortaya çıktı. 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, sanıkların planlı bir şekilde Arslantürk'ü kaçırıp öldürdükleri ve olaya trafik kazası süsü verdikleri belirtildi.
Gaziantep'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Olten Filarmoni Orkestrası sahne aldı. 17 kadın müzisyenden oluşan orkestra, sevilen parçaları seslendirerek elde edilen geliri depremzede kadınlara bağışladı. Konser organizasyonuna Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve TMMOB Mimar Odaları Birliği Gaziantep Şubesi Başkanı Mustafa Büyükuncu da katıldı.
Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, İstanbul'da bu ramazanda yaklaşık 3 bin 350 davulcunun görev yapacağını açıkladı. Aykut, davulla sahura kaldırmanın Osmanlı'dan gelen bir geleneğin günümüzde de sürmesinin vatandaşları mutlu ettiğini belirtti. Muhtarlar, davulcuların giyeceği kıyafetten, söyleyeceği maniye kadar bütün hazırlık aşamasını titizlikle takip ediyor. Davulcuların yakalarında muhtarlıktan onaylı kartlarını taşıması gerektiği vurgulandı ve korsan davulculara dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.
Ordu Artvinliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen programda, Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Programda yöresel türküler, halk oyunları ve horon gösterileri sunuldu. Dernek başkanı, katılımcılara teşekkür ederek, doğdukları yere karşı görevlerinin olduğunu ve tanıtım yapmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.
Tekirdağ'da yapılan kaçak sigara operasyonunda sigara sarma makineleri, hava kompresörü, makaronlar ve diğer malzemeler ele geçirildi. Operasyon sonucunda 3 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Lübnanlı besteci ve ud sanatçısı Rabih Abou Khalil'in Alman ve Fransız edebiyatından şiirleri besteleyerek oluşturduğu son projesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) müzikseverlerle buluştu. Amerikalı Jarrod Cagwin ve Polak Mateusz Smoczynski'den oluşan uluslararası grup, Arnavut caz sanatçısı ve vokalist Elina Duni eşliğinde sahne aldı. Konserde aşk, savaş gibi temaları işleyen Fransızca ve Almanca şiirler yorumlandı. Abou Khalil, Türkiye'de konser vermekten ve Türk seyircisiyle iletişim kurmaktan büyük keyif aldığını belirtti. Ayrıca Gazze'deki insanlık dramına ilişkin dünyanın bu konuda hemfikir olmayışına şaşırdığını ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?