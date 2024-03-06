İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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BEYRUT, 6 Mart (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güney sınır bölgesindeki bazı köylere yönelik topçu ateşi ve hava saldırılarında aynı aileden 3 kişi öldü. Saldırılarda ayrıca 3 kişi de yaralandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı askeri kaynakların Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, İsrail'in Salı günü ülkenin güneydoğusundaki Hula köyüne düzenlediği hava saldırısında aynı evden "3 sivilin" öldüğü, yine güneydoğuda yer alan Vezzani ve Sarda köylerine İsrail tarafından düzenlenen topçu ateşi sonucu ise 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaynaklar, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki 6 kasaba ve köye yönelik dokuz hava saldırısı düzenlediğini ve güneydeki 13 kasaba ve köye 50 top mermisi attığını kaydetti.

Öte yandan Hizbullah, Birket Rişa, Er-Rahib, Ruveysat el-Alem, el-Melikiye ve Kiryat Şmona bölgeleri de dahil olmak üzere İsrail'de bulunan birçok noktaya saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıları desteklemek amacıyla Hizbullah'ın 8 Ekim'de İsrail'e onlarca roket atması ve İsrail'in de Lübnan'ın güneydoğusuna ağır topçu ateşi açarak karşılık vermesinden bu yana Lübnan-İsrail sınırında gerilim artarak devam ediyor.

Lübnan güvenlik kaynaklarına göre Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmalarda Lübnan tarafında 226'sı Hizbullah üyesi ve 65'i sivil olmak üzere 339 kişi hayatını kaybetti.