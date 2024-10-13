İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 13 Ölü

Güncel

BEYRUT, 13 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in Cumartesi günü Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 13 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na (NNA) göre, İsrail'in Cebeli Lübnan vilayetinin Şuf ilçesine bağlı Barja kasabasında üç katlı bir binayı hedef aldığı hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı. Bina tamamen yıkılırken, komşu binalarda ağır hasar oluştu.

Habere göre, İsrail'in bir başka hava saldırısında Cebeli Lübnan vilayetinin Maysara köyünde bir bina hedef alındı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi yaralandı.

İsrail hava kuvvetlerinin, Kuzey Lübnan vilayetine bağlı Batrun şehrindeki Dayr Billa belediyesine düzenlediği saldırıda ise 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya konuşan Lübnanlı askeri ve sivil savunma kaynakları, İsrail savaş uçaklarının Cumartesi akşamı güneydeki Nebatiye kentindeki ticari pazarın merkezine hava saldırısı düzenlediğini, bu saldırıda 5 kişinin yaralandığını ve 30'dan fazla dükkanda hasar meydana geldiğini belirtti.

Askeri kaynaklar, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Baalbek şehrindeki birçok kasaba ve köye hava saldırıları düzenlediğini ve bu saldırıların altyapıya zarar verdiğini bildirdi.

Hizbullah, yaptığı açıklamalarda işgal altındaki Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ndeki Homa üssü, Ma'ale Golani kışlası ve Karen Naftali'deki İsrail askerlerinin toplanma merkezleri de dahil olmak üzere İsrail mevzilerini roketlerle hedef aldıklarını belirtti.

Lübnan Bakanlar Kurulu Afet Risk Yönetimi Birimi tarafından Cumartesi günü yayımlanan rapora göre, İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2.255'e, yaralı sayısı ise 10.524'e yükseldi. Güvenlik arayışı içinde olan yaklaşık 1,2 milyon kişi ise yerinden edildi.