İsrail\'in Lübnan\'a Hava Saldırısı: 2 Ölü

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İsrail'in Lübnan'ın güneyinde Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Lübnan Sivil Savunma Biriminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nebatiye'ye bağlı Ernun beldesini hedef alan hava saldırısında 2 kişiye ait cansız bedenin enkazdan çıkarıldığı kaydedildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Ernun beldesini bombaladı, ülkenin doğusundaki Bealbek kentindeki Hermel bölgesi çevresine de güçlü bir saldırı düzenlendi.

Haberde ayrıca İsrail savaş uçaklarının gece yarısından itibaren güneydeki Bint Cubeyl kasabasına, Mecdelzun kasabası eteklerine, Sur kentine ve köylerine hava saldırıları düzenlediği aktarıldı.