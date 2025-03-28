İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 5 Ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nebatiye kentine bağlı Kefr Tebnit beldesine düzenlenen İsrail hava saldırılarında biri kadın 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 3'ü çocuk 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Nebatiye kentine bağlı Yahmur eş-Şıkeyf beldesini hedef alan hava saldırısında da 2 kişinin öldüğü kaydedildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyinde uçuşlarını sürdürdüğünü duyurdu.

Tel Aviv yönetimi, İsrail'in kuzeyine roketler fırlatıldığını öne sürerek Lübnan'a başlattığı hava saldırıları kapsamında başkent Beyrut'un güneyini de hedef almıştı.

İsrail savaş uçaklarının gerçekleştirdiği bu saldırı, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkesten sonra Beyrut'a düzenlenen ilk bombardıman oldu.