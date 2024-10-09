İsrail’in Lübnan’da Hava Saldırısı: 4 Ölü

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BEYRUT, 9 Ekim (Xinhua) -- İsrail ordusunun Lübnan'ın iç kesimlerinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir otele düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) bildirdiğine göre, İsrail Çarşamba günü Cebeli Lübnan vilayetinin Şuf ilçesine bağlı bir köy olan Wardaniyeh'deki Darüsselam Oteli'ni hedef aldı. Habere göre, otel İsrail'in Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği hava saldırılarından kaçan mültecilere ev sahipliği yapıyordu.

İsrail, 23 Eylül'den bu yana Lübnan genelinde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere yoğun hava saldırıları düzenliyor. Son saldırılar ülke genelinde çok sayıda can kaybına ve yüz binlerce insanın yerinden edilmesine neden oldu.